Top kapma ustası Fenerbahçe – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Top kapma ustası

    Top kapma ustası <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>
    Sarı-lacivertliler, 'da kazansa da futbol ve oyun olarak yine tatmin etmedi. Galibiyetin anahtarı orta alanda rakibe kurulan baskı ve kapılan toplar oldu. Maç sonunda top kapma istatistiğinin ilk 3 sırasında Fenerbahçeli oyuncular yer aldı. 5 top kaparken, onu 3'le Josef, 2 ile Skrtel izledi. Malatyaspor'da en fazla top kapanlar ise Buğra ve Chebake (2'şer top) oldu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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