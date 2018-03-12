Malatya’da rövanşı aldı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’da rövanşı aldı

    <a href="/index/malatya?id=cdefe83c-37e4-4d1f-9dc9-019ce587252b" class="" rel="tag">Malatya</a>’da rövanşı aldı
    F.Bahçe, 7 yıl sonra 'da bir maça çıktı. Sarı-lacivertliler, son olarak 13 Ocak 2011'de kupada grup maçında rakibi ile 'da karşılaşmış, ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. Kanarya, rövanşı almış oldu. Malatya'da tek edğişiklik vardı. Pereira'nın yerine Murat ilk 11'deydi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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