Yıldırım, Ankara’da – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Yıldırım, Ankara’da

    Yıldırım, Ankara’da
    Başkan Aziz Yıldırım'ın maça gelip gelmeyeceği bugün belli olacak. Bir organizasyona katılmak için Ankara'da olan Yıldırım son kararını bugün verecek. Başkan Malatya'ya gitmezse karşılaşmayı televizyondan takip edecek.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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