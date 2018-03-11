Kocaman kehanet!
F.Bahçe Teknik Direktörü, Başakşehir’i örnek gösterip takımını uyardı. Turuncu-lacivertli ekibin Alanya yenilgisine şaşırmadığını söyleyen Aykut Kocaman, "Biz son düdüğe kadar zirve yarışının içinde olacağız" dedi.
Başakşehir'in önceki gün Alanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi ligde hesapları bir kez daha değiştirdi. Üst üste yaşadıkları iki mağlubiyet sonrası zirve yarışında geride kalan F.Bahçe'de ise teknik direktör Aykut Kocaman, bu kaybın kendisi için şaşırtıcı olmadığını söyledi. Dün oyuncularıyla bir toplantı yapan Kocaman, "Biz Akhisar kazası yaşadık. Onlar da hiç beklemedikleri Alanya deplasmanında yenildi. Bu tip maçların sayısı artacak. Çünkü hem şampiyonluk baskısı hem de sıralama konusunda her takım son kozunu oynayacak" diye konuştu.
YENİ MALATYA BAŞLANGIÇ OLACAK
Öğrencilerinden motivasyonlarını kaybetmemelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni Malatya, başlangıç maçımız olmak zorunda. 3 puan alıp yeni bir döneme girelim, sonrasında hep yarışın içinde kalacağız" dedi. (Sabah)
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:37
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 3
Yorum
Q 7 FARUK ÖZAKTAN BAŞKASI YALAN. BU İŞİ BİLEN BIRISI GELSIN ARTIK HELE HACIOSMANOĞLUNUN ISMININ GECMESI TARAFTARA HAKARETTIR.KULÜBÜ BATIRDI BU N
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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