Kocaman kehanet!

Başakşehir'in önceki gün Alanya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi ligde hesapları bir kez daha değiştirdi. Üst üste yaşadıkları iki mağlubiyet sonrası zirve yarışında geride kalan F.Bahçe'de ise teknik direktör Aykut Kocaman, bu kaybın kendisi için şaşırtıcı olmadığını söyledi. Dün oyuncularıyla bir toplantı yapan Kocaman, "Biz Akhisar kazası yaşadık. Onlar da hiç beklemedikleri Alanya deplasmanında yenildi. Bu tip maçların sayısı artacak. Çünkü hem şampiyonluk baskısı hem de sıralama konusunda her takım son kozunu oynayacak" diye konuştu.

YENİ MALATYA BAŞLANGIÇ OLACAK

Öğrencilerinden motivasyonlarını kaybetmemelerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni Malatya, başlangıç maçımız olmak zorunda. 3 puan alıp yeni bir döneme girelim, sonrasında hep yarışın içinde kalacağız" dedi. (Sabah)