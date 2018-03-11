Ekici ikinci yarıda – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Ekici ikinci yarıda

    Ekici ikinci yarıda
    bu akşam yine yedek kulübesinde olacak. Tecrübeli oyuncunun maçın gidişine göre ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Ekici'nin ilk 11'de oynatılmayışı eleştirilere neden oluyor. Ancak yıldız ismin sakatlığını atlatmasına rağmen henüz 90 dakikayı çıkaracak düzeye gelmediği öğrenildi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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