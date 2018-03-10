Yıldırım'dan futbolculara fırça: Aldığınız paranın...

Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Yıldırım, "Sahada Fenerbahçe gibi oynayın. Gücünüzü sahaya yansıtın ve kaybederken bile savaşın. Aldığınız paranın da hakkını verin" dedi.