Yıldırım'dan futbolculara fırça: Aldığınız paranın...
Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Yıldırım, "Sahada Fenerbahçe gibi oynayın. Gücünüzü sahaya yansıtın ve kaybederken bile savaşın. Aldığınız paranın da hakkını verin" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 07:33
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 1
Yorum
Rumuz galatasaray konyayı yenerse beşiktaş başakşehire 10 atar GS fenerden 5 yerse bjk haftaya lider :) Allah aşkına hiç mi avaraja bakmıyorsun
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Yine olsa yine yaparım
Toplam 1
Yorum
BJK'Lİ Yap aslanım delikanlı bir hakem de semi dışarı atar ama Türkiye'de bunu yapabilecek hakem 1 2 ondan böyle kendini bir halt sanıyorsun Avrupa
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Fenerbahçe Play-off'ta!
Toplam 4
Yorum
Yallah Baskete
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