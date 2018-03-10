Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel uçakla Malatya'ya gidecek.