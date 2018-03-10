Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel uçakla Malatya'ya gidecek.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:24
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
Yorum
Atillas-BJK karşıda Bayern olunca o skorla rövanşta turu geçmek % 0,01 . ilk yarı şansla 3-0 öne geçsek umutlansak bile 1 golü yeriz..yenmek başarı olur
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Yasin’den zam tepkisi
Toplam 7
Yorum
kerim 5 bin TL fazla olur onun için beğenmedim ... :)
Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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