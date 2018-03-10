Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    , Malatyaspor maçına hazır

    Fenerbahçe, Malatyaspor maçına hazır

    , 'in 25. haftasında yarın deplasmanda Evkur 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

    Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel uçakla Malatya'ya gidecek.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:24
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