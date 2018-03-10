Nijeryalı futbolcu sarı lacivertli takımda 2013/14 sezonunda kazanılan şampiyonluk sonrasındaki Tavukları Pişirmişem şarkısı eşliğndeki kutlama videosunu paylaşrak, "Harika zamanlardı." notunu düştü.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması ve tavukları pişirmişem dansı

Sezon başında Olympiakos'a transfer olan fakat burada da tutunamayınca Las Palmas'a kiralanan Nijeryalı futbolcu 2013/14 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluk sonrası futbolcuların sahada Tavukları Pişirmişem şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntüleri paylaştı.



Emenike'nin paylaşımları arasında dikkat çeken bir diğeri ise Van Persie karesi. Nijeryalı futbolcu Van Persie ile oyuncu değişikliği esnasında çekilen kareyi, "Efsane Robin Van Persie" olarak paylaştı.



