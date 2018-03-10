Emenike'den Fenerbahçe paylaşımı – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Emenike'den paylaşımı

    Emenike'den <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> paylaşımı

    'den instagram hesabından paylaşımları yaptı.

    Nijeryalı futbolcu sarı lacivertli takımda 2013/14 sezonunda kazanılan şampiyonluk sonrasındaki Tavukları Pişirmişem şarkısı eşliğndeki kutlama videosunu paylaşrak, "Harika zamanlardı." notunu düştü.

    Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması ve tavukları pişirmişem dansı
    Sezon başında 'a transfer olan fakat burada da tutunamayınca Las Palmas'a kiralanan Nijeryalı futbolcu 2013/14 sezonunda 'nin kazandığı şampiyonluk sonrası futbolcuların sahada Tavukları Pişirmişem şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntüleri paylaştı.

    Emenike'nin paylaşımları arasında dikkat çeken bir diğeri ise karesi. Nijeryalı futbolcu ile oyuncu değişikliği esnasında çekilen kareyi, "Efsane Robin " olarak paylaştı.


    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emenike'den paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN