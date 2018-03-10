Emenike'den Fenerbahçe paylaşımı
Emmanuel Emenike'den instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımları yaptı.
Nijeryalı futbolcu sarı lacivertli takımda 2013/14 sezonunda kazanılan şampiyonluk sonrasındaki Tavukları Pişirmişem şarkısı eşliğndeki kutlama videosunu paylaşrak, "Harika zamanlardı." notunu düştü.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması ve tavukları pişirmişem dansı
Sezon başında Olympiakos'a transfer olan fakat burada da tutunamayınca Las Palmas'a kiralanan Nijeryalı futbolcu 2013/14 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluk sonrası futbolcuların sahada Tavukları Pişirmişem şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntüleri paylaştı.
Emenike'nin paylaşımları arasında dikkat çeken bir diğeri ise Van Persie karesi. Nijeryalı futbolcu Van Persie ile oyuncu değişikliği esnasında çekilen kareyi, "Efsane Robin Van Persie" olarak paylaştı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:49
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 1
Yorum
ERAY Faruk Özak başkan, Nuri Albayrak asbaşkan, Hacıosmanoğlu başkan yardımcısı olsun. Ego yapılmasın, takım çok kötü durumda.
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Haftaya lider olabiliriz
Toplam 21
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FORZA CIKAMAZSAK KUPA KALDIRIRIZ
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Müller: "İstanbul'da başımıza kötü şeyler gelebilir"
Toplam 12
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Atillas-BJK Hüsnü haklı,140 karakterle ifade edilemediği noktada küfürler devreye giriyor, kısaca derdini anlatmış oluyor.
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