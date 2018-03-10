Fenerbahçe derbi öncesi moral arıyor – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    derbi öncesi moral arıyor

    Fenerbahçe derbi öncesi moral arıyor

    , ’de üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrasında Evkur yenerek önümüzdeki hafta oynayacağı derbisine moralli çıkmak istiyor.

    Spor Toto 'in 25. haftasında deplasmanda Evkur ile karşılaşacak olan alacağı galibiyetle derbi öncesi moral bulmak hedefinde. Sarı-lacivertliler ligde 3-1'lik ve 3-2'lik Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından Yeni Malatyaspor karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in ilk yarısında tarihinde ilk kez Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahasında sarı-siyahlıları 3-1 mağlup etmiş ve golleri , Giuliano ve atmıştı.

    Goller Brezilyalılardan
    Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son 10 golün sekizi Brezilyalı oyuncularından geldi. Giuliano 10 gol atarken Fernandao 3 ve Josef de Souza 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Giuliano, Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 11 gol 2 asist yaparak doğrudan 13 gole katkıda bulundu.

    Josef de Souza öne çıkıyor
    Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Josef de Souza gösterdiği performansla takımı adına öne çıkıyor. Brezilyalı Süper Lig'de oynadığı 23 müsabakada 2 gol 2 asistlik performans gösterirken verdiği 51 ara pasıyla bunu en çok yapan futbolcu oldu.

    Sakat ve Cezalılar
    Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmazken , Hasan Ali Kaldırım ve sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı'nın durumu ise şüpheli.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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