Fenerbahçe derbi öncesi moral arıyor
Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste aldığı iki mağlubiyet sonrasında Evkur Yeni Malatyaspor yenerek önümüzdeki hafta oynayacağı Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.
Goller Brezilyalılardan
Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son 10 golün sekizi Brezilyalı oyuncularından geldi. Giuliano 10 gol atarken Fernandao 3 ve Josef de Souza 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalısı Giuliano, Süper Lig'de oynadığı 21 müsabakada 11 gol 2 asist yaparak doğrudan 13 gole katkıda bulundu.
Josef de Souza öne çıkıyor
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Josef de Souza gösterdiği performansla takımı adına öne çıkıyor. Brezilyalı Süper Lig'de oynadığı 23 müsabakada 2 gol 2 asistlik performans gösterirken verdiği 51 ara pasıyla bunu en çok yapan futbolcu oldu.
Sakat ve Cezalılar
Fenerbahçe'de cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmazken İsmail Köybaşı'nın durumu ise şüpheli.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:42
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Fenerbahçe derbi öncesi moral arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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