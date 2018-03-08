Daha bitmedi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Daha bitmedi

    Daha bitmedi

    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, “6 puan fark önemli ama derbiler bizim için fırsat. İyi değerlendirirsek arayı kapatabiliriz. Malatya ve maçlarını kazanırsak ibre yeniden lehimize döner” diyerek oyuncularını motive ediyor

    'de arka arkaya ve Akhisarspor'a yenilerek bir anda zirvenin 6 puan gerisinde kalan 'de moraller düştü... Ancak teknik direktör , şampiyonluk için hala ümidini koruyor. Daha önce ''ın yakaladığı 8 puan fark suni' diyen ve haklı çıkan tecrübeli çalıştırıcı, geride kalan 10 haftada çok şeyin değişeceğini düşünüyor... maçı öncesi oyuncularına da bunu anlatan Kocaman'ın hesabı şöyle:

    MUTLAKA TAKILACAKLAR
    "6 puan fark az değil ama kapanmayacak bir fark değil. Çünkü derbiler var. daha bize gelecek. Sonra Medipol Başakşehir- karşılaşacak. Ardından Galatasaray-Başakşehir ve Galatasaray- Beşiktaş maçları oynanacak. Bu karşılaşmalarda rakiplerimiz mutlaka puanlar kaybedecek. Biz bu fırsatları iyi değerlendirirsek arayı kapatır, hatta öne geçeriz. Yeter ki kendi maçlarımızı artık kaybetmeyelim. İlk iş olarak Evkur ve Galatasaray maçlarını kazanırsak şampiyonluk için ibre tekrar lehimize döner."

    Haklı ancak!.. - Mini yorum Mert Aydın
    , şampiyonluk şanslarının 6 puan farka rağmen devam ettiğini söylemiş. Kendilerinin Galatasaray, rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı derbileri de 'avantaj' olarak gösteriyor. İşin matematik kısmında yüzde yüz haklı. Ancak sıkıntı matematikte değil. Aykut Hoca'nın Akhisar maçı sonrası açıklamaları umut kırıcıydı. O, bu şekilde davranır ve oyuncularına negatif elektriği geçirirse matematik de elden gider. Şimdilik bekleyip göreceğiz. İki maç (Yeni Malatyaspor ve Galatasaray) 6 puan bakışı değiştirebilir.

    F.Bahçe'nin ligde kalan 10 maçı
    25. hafta: E. Y.Malatya (D)
    26. hafta: Galatasaray
    27. hafta: (D)
    28. hafta: Osmanlı
    29. hafta: DG Sivas (D)
    30. hafta:
    31. hafta: Kasımpaşa (D)
    32. hafta:
    33. hafta: K. Karabük (D)
    34. hafta: A.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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