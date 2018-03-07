Müze turları başladı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Müze turları başladı

    Müze turları başladı

    Ülker Stadı’nın kapıları açıldı. Gezi 20 ve 30 TL

    F.bahçe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda gezi turları, dün başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tur kapsamında ziyaretçilerin Müzesi'nin yanı sıra stattaki basın locası, yönetim locası, canlı maç anlatım odası, basın toplantı odası, ve misafir takım soyunma odaları, yedek kulübesi gibi birçok yeri gezebileceği belirtildi. Yaklaşık 1.5 saat süreceği kaydedilen gezinin bilet fiyatları tam 30 lira, indirimli 20 lira olarak belirlendi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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