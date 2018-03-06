Yerden kalkamadılar! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Yerden kalkamadılar!

    Yerden kalkamadılar!

    F.Bahçe'nin iki kalecisi de bu sezon güven vermedi. 15 maçta 17, ise 9 maçta 13 gole engel olamadı.

    İki kaleci de birçok maçta yedikleri hatalı gollerle ağır eleştiri aldı. , 3 gol yediği Akhisar maçında ıslıklandı. Kanarya, Kameni ile 13 (maç başına 1.44), 'la 15 (maç başına 1) puan kaybetti.

    VOLKAN ARTIK ÇOK ZOR
    , kupadaki derbisinde oyundan atılan kaptan VolkanAkhisar maçı sonrası adeta yerden yere vurdu. Kocaman'ın, ağır bir para cezası alması beklenen kaptana olan güvenini tamamen tükettiği, tecrübeli file bekçisine bundan sonra mecbur kalmadıkça görev vermeyeceği belirtiliyor. Kameni'nin de beklentileri karşılayamaması, kaledeki krize tavan yaptırıyor.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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