Yerden kalkamadılar!
F.Bahçe'nin iki kalecisi de bu sezon güven vermedi. Volkan 15 maçta 17, Kameni ise 9 maçta 13 gole engel olamadı.
VOLKAN ARTIK ÇOK ZOR
Aykut Kocaman, kupadaki Beşiktaş derbisinde oyundan atılan kaptan Volkan'ı Akhisar maçı sonrası adeta yerden yere vurdu. Kocaman'ın, ağır bir para cezası alması beklenen kaptana olan güvenini tamamen tükettiği, tecrübeli file bekçisine bundan sonra mecbur kalmadıkça görev vermeyeceği belirtiliyor. Kameni'nin de beklentileri karşılayamaması, kaledeki krize tavan yaptırıyor.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:35
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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