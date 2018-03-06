Malatya’ya bilet tepkisi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Malatya’ya bilet tepkisi

    Malatya’ya bilet tepkisi
    yönetiminin pazar günkü maçta misafir tribün bilet fiyatlarını 130 lira olarak açıklaması sarı-lacivertlileri taraftarların tepkisine yol açtı. Bilet fiyatları, ev sahibi ekibin taraftarları için ise 50 lira ile 125 lira arasında belirlendi. Yeni Malatyaspor yönetimi, Beşiktaşlı taraftarlara biletleri 7.5 liradan satmıştı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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