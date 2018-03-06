Josef De Souza: Ne özürü! – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    De : Ne özürü!

    <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> De <a href="/index/souza?id=d0934141-aac8-4fde-96f4-26dac6310670" class="" rel="tag">Souza</a>: Ne özürü!

    Fenerbahçeli Souza, Quaresma'dan özdür dilemediğini söyledi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    De : Ne özürü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN