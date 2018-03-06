İmkansızdı!
Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş maçında iyi oynayan isimleri ligde Akhisar’a karşı kullanmamıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı: Kasları çok yorgundu.
Mehmet Ekici, Şener, Roberto Soldado ve Aatıf'ın test sonuçları Akhisar maçını kaldıracak düzeyde değildi. Kasta oksijen eksikliği, anaerobik ve laktat seviyeleri düşük çıkınca Kocaman bu isimleri yedek oturtmayı tercih etti. Kocaman en geç 55-60. dakikalar arası sokmayı düşündüğü Mehmet Ekici'yi bu sebepten dolayı 80'den önce sahaya süremedi. Ancak geç müdahaleler skoru çevirmeye yaramadı.
AYAKLARI İFLAS ETTİ
Testlerde Hasan Ali ve M.Topal'ın da değerleri düşüktü. Kılcal damarlarında çatlamalar yaşandı, bacaklarında ödem oluştu.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın yaptırdığı testlerle Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal'ın da sonuçları istenilen seviyede değildi. Kılcal damarlarında çatlamalar vardı, bacaklarında da ödem oluşmuştu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı klasik şablonunu bozmak istemediği için bu ikiliyi sahaya sürdü. Hasan Ali hücumda etkili olurken, Akhisar'ın attığı 3. golde kötü bir çalım yedi. Topal ise silik bir performans sergiledi.
3.5 SAAT DAHA AZ DİNLENDİ
Futbolda iki maç arası sağlıklı dinlenme arası 72 saat olarak belirlenmiş durumda. Fenerbahçe, kupa maçı ile Akhisar karşılaşması arasında 68.5 saatlik boşluk bulabildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman basın toplantılarında bu durumu eleştirmiş, TFF'nin fikstürü doğru düzenlemediğini kaydetmişti.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:24
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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