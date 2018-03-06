İmkansızdı! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    İmkansızdı!

    İmkansızdı!

    Kanarya’da , ’nda maçında iyi oynayan isimleri ligde Akhisar’a karşı kullanmamıştı. Bunun sebebi ortaya çıktı: Kasları çok yorgundu.

    SarI-lacivertliler arka arkaya oynadıkları iki maçından büyük hasarla çıktı. Ligde rakibine kaybeden Kanarya, yarı final ilk maçında ise 2-2'lik sonuç almasına rağmen fiziksel olarak çok yıprandı. Bu karşılaşmada çok iyi oynayan Mehmet Ekici, Aatıf, Şener Özbayraklı ve Roberto Soldado'nun Akhisar'a karşı neden oynamadığı merak ediliyordu. Gerçek ise Cumartesi gecesi yapılan testlerde gizli. Aykut Kocaman'ın isteğiyle oyuncuların kulaklarından kan alınarak test yapıldı. Çıkan sonuçlar deneyimi çalıştırıcıyı zora soktu. Kocaman, derbide iyi oynayan bu 4 ismi Akhisar'a karşı da kullanmayı hesaplıyordu ancak test sonuçları sebebiyle bu kararından vazgeçti.

    , Şener, ve Aatıf'ın test sonuçları Akhisar maçını kaldıracak düzeyde değildi. Kasta oksijen eksikliği, anaerobik ve laktat seviyeleri düşük çıkınca Kocaman bu isimleri yedek oturtmayı tercih etti. Kocaman en geç 55-60. dakikalar arası sokmayı düşündüğü Mehmet Ekici'yi bu sebepten dolayı 80'den önce sahaya süremedi. Ancak geç müdahaleler skoru çevirmeye yaramadı.

    AYAKLARI İFLAS ETTİ
    Testlerde ve M.Topal'ın da değerleri düşüktü. Kılcal damarlarında çatlamalar yaşandı, bacaklarında ödem oluştu.

    'ın yaptırdığı testlerle Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal'ın da sonuçları istenilen seviyede değildi. Kılcal damarlarında çatlamalar vardı, bacaklarında da ödem oluşmuştu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı klasik şablonunu bozmak istemediği için bu ikiliyi sahaya sürdü. Hasan Ali hücumda etkili olurken, Akhisar'ın attığı 3. golde kötü bir çalım yedi. Topal ise silik bir performans sergiledi.

    3.5 SAAT DAHA AZ DİNLENDİ
    iki maç arası sağlıklı dinlenme arası 72 olarak belirlenmiş durumda. , kupa maçı ile Akhisar karşılaşması arasında 68.5 saatlik boşluk bulabildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman basın toplantılarında bu durumu eleştirmiş, 'nin fikstürü doğru düzenlemediğini kaydetmişti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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