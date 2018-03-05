U21’ler rakip tanımadı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ler rakip tanımadı

    U21’ler rakip tanımadı
    Takımı, ligin 24. haftasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor'a şans tanımadı. Sarı- lacivertliler, Dereağzı Lefter Küçükandonaydis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin golleri Yusuf ve Boris'ten geldi. Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Kanarya, 4. sıraya yükseldi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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