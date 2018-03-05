Muğdat’ı tutamadı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ı tutamadı

    Muğdat’ı tutamadı
    Sha yıldızlarından birisi Akhisarspor'dan Çelik'ti... İkinci golün asistini yapan 28 yaşındaki oyuncu, driplingileri ile F.Bahçe savunmasını perişan etti. Son 3 maçta 1 gol 2 asist ile oynayan Muğdat, takımının 4x4 yapmasına önemli katkı yaptı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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