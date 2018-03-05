Kanarya kanatlardan vuruldu – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Kanarya kanatlardan vuruldu

    Kanarya kanatlardan vuruldu
    F.BAHÇE'de iki kenar bek Maurico Isla ile ciddi açıklar verdi. Isla, Muğdat'ı durduramazken, Hasan Ali 3. golde Eray'dan klasına yakışmayacak bir çalım yedi. Roman ile Skrtel de hava toplarında etkisiz kaldı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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