Kameni bekleneni vermedi
Fenerbahçe'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, son 3 maçta beklenenin altında bir performans sergiledi.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kalede görevlendirilen Kameni, bu maçta 3 gol yedi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile oynanan maçta Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesi ile 76'ncı dakikada Kocaman'ın Aatif'ı alarak oyuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi 82'nci dakikada kalesinde gol gördü. Son olarak dün Ülker Stadyumu'nda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında Volkan'ın cezalı olmasından dolayı görev alan Kameni yine beklenen performansı gösteremedi ve rakip takım 3 kez sarı-lacivertli ağları havalandırdı. Kamerunlu file bekçisi 2'si lig 1'i kupa olmak üzere görev aldığı son 3 maçta kalesinde 7 gol gördü. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın performansından memnun olmadığı Kameni, taraftarın da tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 3 gol yiyen Kameni'yi ıslıklarla protesto etti.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:15
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Atiker Konyaspor'un teknik direktörü belli oldu!
Toplam 8
Yorum
aydın şifo kalsaydı kesin kümeye giderdiniz ama şimdi bir şansınız doğdu
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 85
Yorum
aydın üç gün önceki BJK maçının üç yıldızı M.Ekici, Şener ve Saldoda yanında oturturursan ilçe takımı akhisar gelir evinde avlar seni
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 85
Yorum
BJK Komiklikte üstüne yok.valla. şov programlarına da bekleriz.
Kameni bekleneni vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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