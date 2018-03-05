Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ ikilem
Fenerbahçe’de Volkan Demirel’in son zamanlardaki davranışları ve Carlos Kameni’nin gösterdiği kötü performans Teknik Direktör Aykut Kocaman’ı düşündürüyor.
KAMENİ GÜVEN VERMİYOR
Volkan'ın yokluğunda kaleyi Carlos Kameni'ye emanet eden Aykut Kocaman, Kamerunlu oyuncunun performansından da memnun değil. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yediği goller ve gösterdiği performansla taraftarın tepkisine maruz kalan Kameni, dün oynanan Akhisarspor karşılaşmasında da yediği gollerden dolayı tribünlerden ıslıklı protestolar ile karşılaştı.
KOCAMAN İKİLEM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Volkan Demirel'in davranışları ve Carlos Kameni'nin kötü performansından dolayı kaleyi kime emanet edeceği konusundaki ikilemi de sürüyor.
Volkan Demirel, Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 17 gol yerken, Kameni ise kalesinde 9 maçta 13 gol gördü.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:54
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Atiker Konyaspor'un teknik direktörü belli oldu!
Toplam 8
Yorum
aydın şifo kalsaydı kesin kümeye giderdiniz ama şimdi bir şansınız doğdu
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 85
Yorum
aydın üç gün önceki BJK maçının üç yıldızı M.Ekici, Şener ve Saldoda yanında oturturursan ilçe takımı akhisar gelir evinde avlar seni
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 85
Yorum
BJK Komiklikte üstüne yok.valla. şov programlarına da bekleriz.
Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ ikilem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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