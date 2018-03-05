Kadıköy’de seri bozuldu! – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ’de seri bozuldu!

    Kadıköy’de seri bozuldu!
    'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Teleset Mobilya Akhisar'da gol yememe serisi ise dün akşam son buldu. Önceki 3 maçta rakiplerine kalesini kapatan Ege ekibi, tam 327 dakika sonra gol yedi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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