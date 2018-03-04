Top Fernandao’da – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Top <a href="/index/fernandao?id=28d66e18-5306-4e26-8e43-8b9051963da7" class="" rel="tag">Fernandao</a>’da
    Ligdeki Beşiktaş derbisinden sonra 1 maç ceza alan Jose , kupa maçıyla cezasını tamamladı. Brezilyalı yıldız, bugün takımının gol silahı olacak. , Akhisarspor'a karşı Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı. Akhisarspor, Brezilyalı futbolcunun Karabükspor'dan sonra ligde en fazla gol attığı takım konumunda bulunuyor.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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