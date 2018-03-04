Fenerbahçe'ye Akigo darbesi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Akhisarspor'u konuk etti. Kadıköy'de ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Akhisar, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



SERİ SONA ERDİ

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig'de evinde en son Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertliler iç sahadaki 9 maçlık galibiyet serisinin ardından Ege ekibine mağlup oldu. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler böylece 44 puanda kalmış oldu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta da Beşiktaş'a mağlup olarak toplamda 21 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Serginho, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

17. dakikada Dirar'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Muğdat Çelik, topu penaltı noktası civarında uygun durumda bulunan Seleznov'a çıkardı. Ukraynalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'nin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.

38. dakikada Giuliano ile verkaça giren Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hasan Ali'nin vuruşunda meşin yuvarlak Lukac'tan döndü. Pozisyonun devamında Teleset Mobilya Akhisarspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Muğdat Çelik'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Kameni sağına gelen topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



49. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Giuliano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



57. dakikada Hasan Ali'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dirar'ın kafasıyla indirdiği topu Giuliano, kafa vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-2



59. dakikada Eray'ın sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada iyi yükselen Larsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3



67. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Hasan Ali'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aatif'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

