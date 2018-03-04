Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe'de 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemedi.
Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan İsmail Köybaşı, bu karşılaşmayı kaçırdı.
Hafta içi kupada Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel ve Alper Potuk da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezaları nedeniyle oynayamadı.
- Tribünler dolmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı.
Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.
Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:31
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 4
Yorum
MizMizFbli Sanki cepten 78M çıkmış gibi sallamişlar yine. İstemediğin zaman her türlü 3-4 m e okutursun. 4 sezon boyunca kalacağının garantisi mi var.
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
fanatik haca haklı
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
can İşin gücün Fenerbahçe, doktorluk olmuşsun haberin yok...
Fenerbahçe'de 4 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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