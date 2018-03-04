Fenerbahçe'de 4 eksik – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'de 4 eksik

    Fenerbahçe'de 4 eksik

    'de 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemedi.

    Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan , bu karşılaşmayı kaçırdı.

    Hafta içi kupada Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören ve da maçında cezaları nedeniyle oynayamadı.

    - Tribünler dolmadı

    Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı.

    Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.

    Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:31
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