Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan İsmail Köybaşı, bu karşılaşmayı kaçırdı.

Hafta içi kupada Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel ve Alper Potuk da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezaları nedeniyle oynayamadı.

- Tribünler dolmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı.

Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.

Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.