Kadıköy'de tepki çeken hareket
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin seremonisinde, bir oyuncu hariç tüm futbolcular yağmurluklarını çocuklara giydirdi.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti. Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznov'un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:24
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 4
Yorum
MizMizFbli Sanki cepten 78M çıkmış gibi sallamişlar yine. İstemediğin zaman her türlü 3-4 m e okutursun. 4 sezon boyunca kalacağının garantisi mi var.
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
fanatik haca haklı
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
can İşin gücün Fenerbahçe, doktorluk olmuşsun haberin yok...
Kadıköy'de tepki çeken hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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