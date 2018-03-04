Kadıköy'de tepki çeken hareket – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Kadıköy'de tepki çeken hareket

    Kadıköy'de tepki çeken hareket

    Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin seremonisinde, bir oyuncu hariç tüm futbolcular yağmurluklarını çocuklara giydirdi.

    Süper Lig'in 24. haftasında oynanan - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti. Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznov'un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:24
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