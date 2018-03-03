Turan Bolayır uğurlandı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Turan Bolayır uğurlandı

    Turan Bolayır uğurlandı
    Hayatını kaybeden 'nin eski sporcularından Mehmet Turan Bolayır dün son yolculuğuna uğurlandı. Bolayır, Erenköy Galippaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Sarı-lacivertli kulübün sitesinden yapılan açıklamada merhum için başsağlığı mesajı yayınlandı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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