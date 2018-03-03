O sözlerin adresi Alaattin Metin – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    O sözlerin adresi

    O sözlerin adresi Alaattin Metin
    , derbisi sonrası yaptığı açıklamada 'de aleyhine yapılan yorumlara tepki göstermiş, "Kendi televizyonumuzda dahi fikstür konusu geldiği zaman eleştiriliyoruz" demişti. Sarı-lacivertli hocanın 'i kastettiği ortaya çıktı. Alaattin Metin, FB TV'de geçtiğimiz pazartesi günü 'nin 3-1 yenildiği Beşiktaş derbisi sonrası Aykut Kocaman'ın fikstür eleştirisine katılmamıştı. Metin, yaptığı yorumda, "Fikstür mikstür önemli değil, önemli olan futbol" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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