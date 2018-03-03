‘Kaybetme lüksümüz yok’ – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Kaybetme lüksümüz yok’

    ‘Kaybetme lüksümüz yok’
    Derbide 'ın filelerini sarsıp oynadığı cansiperane futbolla F.Bahçe'nin sahadaki en iyi ismi olan Şener Özbayraklı, maçtan büyük keyif aldığını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Ligde rakibimize kötü bir futbolla yenilmiştik. Telafi etme fırsatıydı, bilinçle oynadık ve istediğimiz skoru aldık. Artık hiçbir maçı kaybetme lüksümüz yok" dedi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Kaybetme lüksümüz yok’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN