Sahada çok keyif aldım
Fenerbahçe’de derbinin etkili isimlerinden Şener Özbayraklı, “Tüm Türkiye’ye böyle heyecanı bir maç izlettik. Ben sahada çok keyif aldım” ifadesini kullandı
'RAKİP DE ART NİYETLİ DEĞİLDİ'
Geriye düşmelerine rağmen öne geçmeyi başardıklarını söyleyen Şener, takım arkadaşlarının kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonlar için, "Onlar da art niyetli değil ama bize yakışmayan şeyler. Adrenalin çok yüksek, tecrübeli insanlarız. Tabii ki istem dışı oluyor bunlar ama derbinin atmosferi farklı oluyor. Keyifli bir maç oldu, izleyenler keyif almıştır. Biz de maçta keyif aldık. İnşallah turu biz geçeriz" ifadelerini kullandı.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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