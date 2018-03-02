Fenerbahçe’de derbinin etkili isimlerinden Şener Özbayraklı, “Tüm Türkiye’ye böyle heyecanı bir maç izlettik. Ben sahada çok keyif aldım” ifadesini kullandı

Derbide Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Şener Özbayraklı, mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta kendilerine yakışmayan bir futbol oynadıklarını söyleyen Şener, "Takım arkadaşlarımın da bazen kötü oynamaya hakkı var ama biz Fenerbahçe'de oynadığımız için böyle bir lüksümüz yok. Bunu telafi etmek için sahaya çıktık. Birincisi kazanamadığımız için üzgünüz. İkincisi Fenerbahçe taraftarlarına ve tüm Türkiye'ye böyle keyifli bir maç izlettik. Ben sahada çok keyif aldım" diye konuştu.



'RAKİP DE ART NİYETLİ DEĞİLDİ'

Geriye düşmelerine rağmen öne geçmeyi başardıklarını söyleyen Şener, takım arkadaşlarının kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonlar için, "Onlar da art niyetli değil ama bize yakışmayan şeyler. Adrenalin çok yüksek, tecrübeli insanlarız. Tabii ki istem dışı oluyor bunlar ama derbinin atmosferi farklı oluyor. Keyifli bir maç oldu, izleyenler keyif almıştır. Biz de maçta keyif aldık. İnşallah turu biz geçeriz" ifadelerini kullandı.



