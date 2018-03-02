Ozan Tufan'da flaş gelişme!
Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi! Milli futbolcu bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda çalışmaya katıldı.
Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, affedildi. Milli futbolcu, Beşiktaş maçı sonrası bu sabah Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.
Fenerbahçe'de sezon başında Aykut Kocaman'ın ilk tercihleri arasında yer alan Ozan, sonrasında kesik yemiş ve formaya uzak kalmıştı. 22 yaşındaki orta saha devre arasında Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmemiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Uzun süredir formaya hasret olan Ozan Tufan, bu kararla birlikte formasına kavuşabilecek.
EN SON 13 ARALIK'TA FORMA GİYDİ!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynadığı Strum Graz ve Vardar maçlarına 11'de çıkan Ozan, ligde de Aykut Kocaman'ın ilk tercihleri arasında yer almıştı. Gençlerbirliği maçında 2-1'lik galibiyette kritik rol oynayan 22 yaşındaki orta saha, bu sezon forma giydiği 14 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu sarı-lacivertli formayı son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor deplasmanında terletmişti.
CRYSTAL PALACE'IN KAPISINDAN DÖNDÜ!
Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminin son günlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yolunu tutuyordu. İngiliz ekibinde Bakary Sako'nun yaşadığı sakatlık üzerine forvet bölgesine transfer yapma ihtiyacı doğmasıyla birlikte Palace yönetimi Ozan transferinden son anda vazgeçmişti.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:28
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Senaryo yazmışlar
Toplam 7
Yorum
aydın vida topu ilk dakikada kırmızı kart ve penaltı pepe caner es geçildi alper volkan kıemızı haklı 8 kişi yenemediniz yine tff sizden 2 senedir
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 36
Yorum
FB Lİ Nuri 4 Gün önceki Lig maçında Volkan yoktu maç 11-11 oynandı.hatırlatmak isterim
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Usta kalemler derbiyi yazdı
Toplam 11
Yorum
aydın fb ne kadar doğranıyor ortada ilk golde hakem penaltıyı çalsa vida kırmızı pepe kollandı caner keza öyle alper ve volkan kırmızı doğru hake
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