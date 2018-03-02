Ozan Tufan'da flaş gelişme! – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da flaş gelişme!

    Ozan Tufan'da flaş gelişme!

    'de bir süre önce bırakılan , affedildi! Milli futbolcu bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda çalışmaya katıldı.

    Habertürk'ün haberine göre; 'de bırakılan , affedildi. Milli futbolcu, maçı sonrası bu sabah Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

    Fenerbahçe'de sezon başında 'ın ilk tercihleri arasında yer alan Ozan, sonrasında kesik yemiş ve formaya uzak kalmıştı. 22 yaşındaki orta saha devre arasında 'da gerçekleştirilen hazırlık kampının kadrosuna dahil edilmemiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Uzun süredir formaya hasret olan Ozan Tufan, bu kararla birlikte formasına kavuşabilecek.

    EN SON 13 ARALIK'TA FORMA GİYDİ!
    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynadığı Strum Graz ve Vardar maçlarına 11'de çıkan Ozan, ligde de Aykut Kocaman'ın ilk tercihleri arasında yer almıştı. maçında 2-1'lik galibiyette kritik rol oynayan 22 yaşındaki orta saha, bu sezon forma giydiği 14 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu sarı-lacivertli formayı son olarak 5. tur maçında deplasmanında terletmişti.

    CRYSTAL PALACE'IN KAPISINDAN DÖNDÜ!
    Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arası döneminin son günlerinde ekiplerinden 'ın yolunu tutuyordu. İngiliz ekibinde Bakary Sako'nun yaşadığı sakatlık üzerine forvet bölgesine transfer yapma ihtiyacı doğmasıyla birlikte Palace yönetimi Ozan transferinden son anda vazgeçmişti.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozan Tufan'da flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN