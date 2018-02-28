Küllerinden mi doğacak? Yoksa...
Aykut Kocaman'ın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında bir seçenek olabilir mi?
DEVRE ARASINDA KULÜP BULAMADI
Sarı-lacivertli kulübün teknik patronu Aykut Kocaman tarafından takımda düşünülmeyen Ozan Tufan, devre arasında adı birçok kulüple anılmasına rağmen Fenerbahçe'de kaldı. Ligin ikinci yarısında takıma dönebileceği konuşulmasına rağmen her hangi bir maçta görev alamayan genç oyuncu, kadroya dahi giremedi...
ŞU ANDA TAMAMEN KENDİ BAŞINA
Henüz takıma dönmesi yönünde bir açıklama yapılmazken, genç oyuncu şu anda çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Sezon başında fazla kiloları nedeniyle de sorunlar yaşayan Ozan, alt yapı takımlarıyla da çalışma imkanı bulamayor. Bu nedenle fiziksel olarak da zor durumda olan sarı-lacivertli oyuncu, git gide futboldan uzaklaşıyor...
2020'YE KADAR FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve elinden çıkarmaya çalıştığı 22 yaşındaki oyuncunun sar-lacivertli kulüple olan sözleşmesi ise 2020 yılında sona erecek. 7 milyon Euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan'ın satışının gerçekleşmesi için oynaması gerektiği de bir gerçek. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı şampiyonluk yarışında kadro derinliği yaratmak ve oyuncuyu 'parlatmak' adına Ozan'a ilerleyen haftalarda görev verebilir.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:09
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Talisca için Monaco iddiası
Toplam 5
Yorum
forever1903 bonservisini alip senelik 5 milyon teklif edersen belki kalir, yoksa zor, ama bu adamin 40-50 milyonlara satilma imkani var
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 1
Yorum
anl gs ın her seyı saıbelı
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Geceye damga vuran göbek!
Toplam 1
Yorum
pomak konu galatasaray olunca hiç ayrıntı kaçmıyor,nedir bu düşmanlık niçin bunlar oluyor anlamış değilim,tarafsız olun tarafsız..
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