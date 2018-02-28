Küllerinden mi doğacak? Yoksa...

DEVRE ARASINDA KULÜP BULAMADI

Sarı-lacivertli kulübün teknik patronu Aykut Kocaman tarafından takımda düşünülmeyen Ozan Tufan, devre arasında adı birçok kulüple anılmasına rağmen Fenerbahçe'de kaldı. Ligin ikinci yarısında takıma dönebileceği konuşulmasına rağmen her hangi bir maçta görev alamayan genç oyuncu, kadroya dahi giremedi...





ŞU ANDA TAMAMEN KENDİ BAŞINA

Henüz takıma dönmesi yönünde bir açıklama yapılmazken, genç oyuncu şu anda çalışmalarını tek başına sürdürüyor. Sezon başında fazla kiloları nedeniyle de sorunlar yaşayan Ozan, alt yapı takımlarıyla da çalışma imkanı bulamayor. Bu nedenle fiziksel olarak da zor durumda olan sarı-lacivertli oyuncu, git gide futboldan uzaklaşıyor...

2020'YE KADAR FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği ve elinden çıkarmaya çalıştığı 22 yaşındaki oyuncunun sar-lacivertli kulüple olan sözleşmesi ise 2020 yılında sona erecek. 7 milyon Euro karşılığında Bursaspor'dan transfer edilen Ozan'ın satışının gerçekleşmesi için oynaması gerektiği de bir gerçek. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı şampiyonluk yarışında kadro derinliği yaratmak ve oyuncuyu 'parlatmak' adına Ozan'a ilerleyen haftalarda görev verebilir.



