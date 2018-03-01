Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'dan 'un dev planına, karşı hamle!

    <a href="/index/yildirim?id=dffb064d-eeb7-4dfe-a251-d773136a4bbc" class="" rel="tag">Yıldırım</a>'dan <a href="/index/koc?id=d1507e72-3c9e-45ce-8e3f-3d26e480b280" class="" rel="tag">Koç</a>'un dev planına, karşı hamle!

    Ali Koç'un dev altyapı projelerine rakibi Yıldırım'dan cevap geldi. Başkan Aziz Yıldırım, konusunda uzman Hollandalı bir ekibi Türkiye getirerek tesisleri gezdirdi. Deneyimli ekiple anlaşan Yıldırım, üyelerle bu haberi kısa süre içinde paylaşacak.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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