Ali Koç'un dev altyapı projelerine rakibi Yıldırım'dan cevap geldi. Başkan Aziz Yıldırım, konusunda uzman Hollandalı bir ekibi Türkiye getirerek tesisleri gezdirdi. Deneyimli ekiple anlaşan Yıldırım, üyelerle bu haberi kısa süre içinde paylaşacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:00
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
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fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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"Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"
Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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