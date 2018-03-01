Tahkim'den flaş karar! Fernandao...

Öte yandan Galatasaray'ın ise kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle 100 bin TL'lik para cezasına çarptırılmasına yaptığı itiraz reddedildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana ile ilgili PFDK'nın 28.02.2018 tarih ve E.2017-2018/695 - K.2017-2018/815 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Jose Fernando Viana De Santana'nın taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle verilen cezanın, futbolcunun eyleminin, "Sportmenliğe Aykırı Hareket" olarak değerlendirilmesi gerektiğinden; cezanın FDT 36/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabaka men ve 13.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile;

Galatasaray A.Ş.'nin, PFDK'nın 22.02.2018 tarih ve E.2017-2018/654 - K.2017-2018/791 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3 ve 38/4 maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile; karar verilmiştir."