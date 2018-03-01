Fenerbahçe'den derbi öncesi flaş açıklama
Fenerbahçe, PFDK kararlarının açıklanmasının ardından resmi siteden bir duyuru yaptı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 56 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar çerçevesinde, Beşiktaş A.Ş.'nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL para cezası olmak üzere toplam 125.000 TL ile cezalandırılmasına; Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL para cezası olmak üzere toplam 192.500 TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu kararları, maçta görevli olan TFF temsilcilerinin raporlarından hareketle aldığı karinesiyle, söz konusu temsilcilerle ilgili yarın sabah savcılığa tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:59
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 23
Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Savcılık, Tosic kararını verdi
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
UĞUR LENS TEN NE BEKLİYORSUN DA OYNATIYORSUN? TARAFTAR ŞENOL A TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI
Fenerbahçe'den derbi öncesi flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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