Samandıra'da son prova – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Samandıra'da son prova

    Samandıra'da son prova
    Derbinin hazırlıkları tamamlandı. 'nde nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların top kapma ve pas+pres çalışmalarının ardından taktik çift kale maç yaptıkları bildirildi. Futbolcular idmanın ardından tesislerde kampa çekildi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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