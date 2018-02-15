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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Yanlış ‘retweet’ olay oldu

    Yanlış ‘retweet’ olay oldu
    'in twitter hesabından dün sabah yapılan bir retweet şaşkınlığa neden oldu. tarafından Beşiktaşlı 'e verilen 6 maçlık cezanın haksızlığını savunan bir tweeti, retweet eden Volkan'ın twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi. Milli kalecinin 'yanlışlıkla' retweet'i yapmış olabileceği belirtilirken, hesabının hacklenmiş olabileceği de ifade edildi. İşte o retweet;

    " - -
    Muslera - -
    Emre Belözoğlu - Ceza Almadı - BSK
    - Ceza Almadı - FB
    - 6 Maç -

    Maç - Kuralın sonuna;
    İş bu cezalar Beşiktaş a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin..."
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:21
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