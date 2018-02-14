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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    atıyor F.Bahçe kazanıyor

    Fernandao atıyor F.Bahçe kazanıyor
    Kritik galibiyetinde 2 kez rakip fileleri havalandıran , 21. haftanın öne çıkan ismi olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 3. sezonuna giren Brezilyalı futbolcunun gol attığı maçlarda takımı kaybetmiyor. Sambacı, çıktığı 92 maçın 32'sinde 43 kez rakip fileleri havalandırırken, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Kanarya, yalnızca bir kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
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