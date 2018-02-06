F.Bahçe’nin acı günü
Yönetici M.Tahir Sarıoğlu, yakalandığı kansere yenik düşüp hayatını kaybetti...
Yıldırım'ın mesajında, "Birlikte çıktığımız yolda desteğini her daim hissettiğimiz, mesai arkadaşım, değerli yöneticimiz Mehmet Tahir Sarıoğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri kullanıldı.
Merhumun cenazesi yarın Levent Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:44
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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