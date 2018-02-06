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    06 Şubat 2018, Salı
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    F.Bahçe’nin acı günü

    F.Bahçe’nin acı günü

    Yönetici M.Tahir Sarıoğlu, yakalandığı kansere yenik düşüp hayatını kaybetti...

    Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından vefat etti. 62 yaşındaki Tahiroğlu, bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Sarı-lacivertli kulüp ve başkan , merhum için taziye mesajı yayınladı.

    Yıldırım'ın mesajında, "Birlikte çıktığımız yolda desteğini her daim hissettiğimiz, mesai arkadaşım, değerli yöneticimiz 'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli kardeşime Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

    Merhumun cenazesi yarın Levent Camii'nde kılınacak öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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