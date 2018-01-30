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    30 Ocak 2018, Salı
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    Skrtel’in kupada oynaması da zor

    Skrtel’in kupada oynaması da zor

    Sakatlığı sebebiyle 'deki önemli deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı

    Slovak futbolcunun, Giresunspor ile oynanacak karşılaşmada da forma giymesi beklenmiyor. Sol diz kıkırdağında sorun olan tecrübeli futbolcunun kupa maçını pas geçtikten sonra ligdeki karşılaşmasına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Aykut Kocaman oyuncusunu riske edip etmemekte kararsız.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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