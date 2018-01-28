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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Alper: Ben hazırım

    Alper: Ben hazırım
    Eksiklerin çok olduğu haftada ilk 11'de maça başlayacak olan Alper Potuk kendinden emin... Tecrübeli futbolcu "1 dakika ya da 90 dakika fark etmez. Ben her maç için çalışmalarımı aynı şekilde yapıyorum ve hazırım. Aykut hoca ne zaman görev verirse elimden geleni yapacağım" diye konuştu
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:26
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