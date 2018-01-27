Özdemir: Hak eden kazansın
TFF Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi Nihat Özdemir, Trabzonspor- Fenerbahçe maçına ilişkin konuştu. Özdemir, "Benim bir federasyon yetkilisi olarak söyleyeceğim tek şey şu: Güzel bir maç olsun, taraftarlar güzel bir maç seyretsinler. İyi oynayan, hak eden tarafın da kazanmasını isterim. Önemli bir maç. Sahada iyi bir mücadele olacak" açıklamasını yaptı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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