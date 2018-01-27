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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Özdemir: Hak eden kazansın

    Özdemir: Hak eden kazansın
    TFF Başkan Vekili ve Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyesi , - maçına ilişkin konuştu. Özdemir, "Benim bir federasyon yetkilisi olarak söyleyeceğim tek şey şu: Güzel bir maç olsun, taraftarlar güzel bir maç seyretsinler. İyi oynayan, hak eden tarafın da kazanmasını isterim. Önemli bir maç. Sahada iyi bir mücadele olacak" açıklamasını yaptı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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