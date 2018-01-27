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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kocaman taktiği ezberletiyor

    Kocaman taktiği ezberletiyor
    KANARYA, derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Üç gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptılar. Teknik direktör , oyun planını anlattığı oyuncularına yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Sakatlıkları süren Janssen, , Neto ve Şener idmanda yer almadı. , bugünkü idmanın ardından 'a hareket edecek.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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