Kocaman taktiği ezberletiyor
KANARYA, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Üç gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptılar. Teknik direktör Aykut Kocaman, oyun planını anlattığı oyuncularına yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak anlattı. Sakatlıkları süren Janssen, Soldado, Neto ve Şener idmanda yer almadı. Fenerbahçe, bugünkü idmanın ardından Trabzon'a hareket edecek.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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