Kasaya 100 millyon tl girecek
F.Bahçe’nin Acıbadem ile yaptığı forma sponsorluğunun detayları deşifre oldu
Fenerbahçe ile Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem Grubu arasında geçen hafta imzalanan ve büyük sürpriz olarak değerlendirilen forma sponsorluğu anlaşmasının detayları açıklanmamıştı. Sporx, rakamları duyurdu. Habere göre; başkan Aziz Yıldırım'la arası bozuk olan Aydınlar'la görüşmeleri yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük başlattı. Ardından başkan Aziz Yıldırım'la Aydınlar Acıbadem Üniversitesi'nde buluştu, 2.5 yıl+4 yıllık anlaşma için el sıkışıldı. Feshi halinde cezai müeyyidesinin bulunmadığı belirtilen anlaşmaya göre Fenerbahçe'nin kasasına bugünkü kurla yaklaşık 100 milyon TL para girecek. Ödemeler ilk 2.5 yıl için TL, sonraki 4 yıl için dolar üzerinden olacak. Aydınlar, voleybol şubesine ve Fenerbahçe Üniversitesi'ne de destek verecek.
Başkan Aziz Yıldırım ile M.Ali Aydınlar geçtiğimiz günlerde el sıkışmıştı.
Başkan Aziz Yıldırım ile M.Ali Aydınlar geçtiğimiz günlerde el sıkışmıştı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
Kasaya 100 millyon tl girecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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