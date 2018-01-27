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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kasaya 100 millyon tl girecek

    Kasaya 100 millyon tl girecek

    F.Bahçe’nin Acıbadem ile yaptığı forma sponsorluğunun detayları deşifre oldu

    Fenerbahçe ile 'ın sahibi olduğu Acıbadem Grubu arasında geçen hafta imzalanan ve büyük sürpriz olarak değerlendirilen forma sponsorluğu anlaşmasının detayları açıklanmamıştı. Sporx, rakamları duyurdu. Habere göre; başkan 'la arası bozuk olan Aydınlar'la görüşmeleri yüksek divan kurulu başkanı başlattı. Ardından başkan Aziz Yıldırım'la Aydınlar 'nde buluştu, 2.5 yıl+4 yıllık anlaşma için el sıkışıldı. Feshi halinde cezai müeyyidesinin bulunmadığı belirtilen anlaşmaya göre 'nin kasasına bugünkü kurla yaklaşık 100 milyon TL para girecek. Ödemeler ilk 2.5 yıl için TL, sonraki 4 yıl için dolar üzerinden olacak. Aydınlar, voleybol şubesine ve Fenerbahçe Üniversitesi'ne de destek verecek.

    Başkan Aziz Yıldırım ile M.Ali Aydınlar geçtiğimiz günlerde el sıkışmıştı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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