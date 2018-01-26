Favori Trabzon

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin başlamasına 2 gün kala nefesler tutuldu. Çünkü iki takım için de "kazanmak" çok önemli. Trabzonspor kazanırsa şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyecek. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk yarışını daha güçlü sürdürecek. Derbi maçlarının sonucunu önceden kestirmek zordur. Adı üstünde derbi... Sinirlerine hakim olan, stresini aza indiren maçı kazanacak. Yani her şey sahada o zorlu 90 dakikada yaşanacak. Ama biz yine de FOTOMAÇ olarak futbol dünyasının usta kalemlerinin görüşünü alıp bu derbiyi sizler için masaya yatırdık. Oteritelerin büyük çoğunluğu "Trabzonspor'u favori" gösterirken Trabzonspor taraftarlarının malum süreci hatırlayıp tribünleri gererse F.Bahçe'nin kazanacağını vurguladılar. İşte futbol otoritelerinden sizler için derlediğimiz derbi maçının tahminleri...