Favori Trabzon
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin başlamasına 2 gün kala nefesler tutuldu. Çünkü iki takım için de "kazanmak" çok önemli. Trabzonspor kazanırsa şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyecek. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk yarışını daha güçlü sürdürecek. Derbi maçlarının sonucunu önceden kestirmek zordur. Adı üstünde derbi... Sinirlerine hakim olan, stresini aza indiren maçı kazanacak. Yani her şey sahada o zorlu 90 dakikada yaşanacak. Ama biz yine de FOTOMAÇ olarak futbol dünyasının usta kalemlerinin görüşünü alıp bu derbiyi sizler için masaya yatırdık. Oteritelerin büyük çoğunluğu "Trabzonspor'u favori" gösterirken Trabzonspor taraftarlarının malum süreci hatırlayıp tribünleri gererse F.Bahçe'nin kazanacağını vurguladılar. İşte futbol otoritelerinden sizler için derlediğimiz derbi maçının tahminleri...
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:55
-
Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
-
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 88
Yorum
kartal ali palabıyık hakemliği bıraksın...gerçi türk hakemlerinin hiç birinde iş yok ama palabıyık fb li zaten..açık açık tutuyor...
-
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 88
Yorum
CENGİZ Ne zaman FENERE PUAN LAZIM HER AN HAZIR KITA
Favori Trabzon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.