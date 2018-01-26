CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Favori Trabzon

    Favori Trabzon

    Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin başlamasına 2 gün kala nefesler tutuldu. Çünkü iki takım için de "kazanmak" çok önemli. Trabzonspor kazanırsa şampiyonluk yarışında "Ben de varım" diyecek. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk yarışını daha güçlü sürdürecek. Derbi maçlarının sonucunu önceden kestirmek zordur. Adı üstünde derbi... Sinirlerine hakim olan, stresini aza indiren maçı kazanacak. Yani her şey sahada o zorlu 90 dakikada yaşanacak. Ama biz yine de FOTOMAÇ olarak futbol dünyasının usta kalemlerinin görüşünü alıp bu derbiyi sizler için masaya yatırdık. Oteritelerin büyük çoğunluğu "Trabzonspor'u favori" gösterirken Trabzonspor taraftarlarının malum süreci hatırlayıp tribünleri gererse F.Bahçe'nin kazanacağını vurguladılar. İşte futbol otoritelerinden sizler için derlediğimiz derbi maçının tahminleri...

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Favori Trabzon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN