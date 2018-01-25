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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Filede rakip

    Filede rakip Imoco Volley
    F.bahçe Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında bugün 'nın ekibini ağırlayacak. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İlk iki maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, grupta ikinci sırada bulunuyor. İtalyan temsilcisi ise zirvede.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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