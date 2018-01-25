Filede rakip Imoco Volley
F.bahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında bugün İtalya'nın Imoco Volley ekibini ağırlayacak. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İlk iki maçında 1'er galibiyet ve mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, grupta ikinci sırada bulunuyor. İtalyan temsilcisi ise zirvede.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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