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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    As duyurdu: Fener peşinde

    As duyurdu: Fener peşinde
    Kanarya ilgili bir transfer iddiası da 'dan geldi. AS gazetesi, adı zaman zaman ile anılan Nico Gaitan için sarı-lacivertlilerin yeni girişimlerde bulunduğunu ileri sürüp "Türkler Atletico'nun istediği 15 milyon euro'luk bedelini düşürmek için uğraşıyor" ifadesini kullandı.

    Simeone'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni bir maceraya başlayabileceği belirtilen haberde "Arjantinli'yi Çin'den de isteyenler var.

    Ayrıca , İnter, ve Swansea de devrede" bilgisi paylaşıldı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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