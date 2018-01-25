As duyurdu: Fener peşinde
Kanarya ilgili bir transfer iddiası da İspanya'dan geldi. AS gazetesi, adı zaman zaman Fenerbahçe ile anılan Nico Gaitan için sarı-lacivertlilerin yeni girişimlerde bulunduğunu ileri sürüp "Türkler Atletico'nun istediği 15 milyon euro'luk bedelini düşürmek için uğraşıyor" ifadesini kullandı.
Simeone'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni bir maceraya başlayabileceği belirtilen haberde "Arjantinli'yi Çin'den de isteyenler var.
Ayrıca Boca Juniors, İnter, Sporting Lizbon ve Swansea de devrede" bilgisi paylaşıldı.
Simeone'nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni bir maceraya başlayabileceği belirtilen haberde "Arjantinli'yi Çin'den de isteyenler var.
Ayrıca Boca Juniors, İnter, Sporting Lizbon ve Swansea de devrede" bilgisi paylaşıldı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
As duyurdu: Fener peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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