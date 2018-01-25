Fotomaç dev maçın nabzını tutuyor

TRABZONSPOR CEPHESİ

Fenerbahçe derbisi için "Tarihi maç" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, pazar günü sahada zafer kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Tecrübeli hoca, futbolcularına her fırsatta "Bu maçı alırsak yolumuz açılacak. Buna göre oynayın. Herkes canını dişine takacak" derken bordo-mavili oyuncular da kendi aralarında galibiyet yemini etti.



SOSA İLK 11'E

Büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Jose Sosa derbide patlama yapmaya hazırlanıyor. Rıza Çalımbay, Konya ile oynanan kupa maçında göz dolduran Arjantinli yıldızı, derbide N'Doye'nin yerine ilk 11'de sahaya sürecek.





NOVAK BELİRSİZ

Sakatlıkları olan Burak ve Novak'ın tedavisi yoğun şekilde sürüyor. Burak'ın maça yetişeceği neredeyse kesin, Novak'a ise kök hücre tedavisi uygulanacak. Çek oyuncunun durumu maç günü belli olacak.



TARAFTAR HAZIR

Derbinin biletleri dün tükenirken, Trabzonsporlu taraftarlar maç saatini iple çekiyor. Asbaşkan Ahmet Çubukçu da en büyük kozlarının taraftar olduğunu söyleyerek, "Onların vereceği güçle maçı kazanacağız" dedi.



FENERBAHÇE CEPHESİ



Fenerbahçe'de sakat olan Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonunda Valbuena görev yapacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, taraftarın "Hulk" lakabını taktığı Fransız yıldızla özel olarak ilgileniyor. Kocaman Valbuena'ya "Büyük oyuncular büyük maçlarda sahne alır. Hücumu sen yöneteceksin. Senin liderliğinde maçı kazanacağız" dedi.







KAPTANLAR DEVREDE

Derbi öncesi seferberlik ilan edilen F.Bahçe'de kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal da işbaşında. İki futbolcu da, özellikle yeni yabancılara, Türkiye'de derbilere verilen büyük önemi anlatıp, mutlaka kazanmaları gerektiğini vurguluyor.



EKSTRA PRİM JESTİ

Aykut Kocaman, yönetimle görüşerek ilk 6 haftadaki zorlu periyot için futbolculara ekstra prim verilmesi talebinde bulundu. Yönetimin bu isteğe olumlu baktığı öğrenildi.



SAVUNMAYA UYARI

Sezon başından bu yana bireysel hatalardan yakınan Kocaman, Trabzon derbisi öncesi defans oyuncularını uyararak, "Artık bireysel hata istemiyorum. Basit hata yapmazsak kolay kolay gol yemeyiz" ifadesini kullandı.