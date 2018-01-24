Sihirbaz değilim
Fenerbahçeli taraftarların kafayı taktığı Nabil Dirar, performansı hakkındaki yorumlarla ilgilenmediğini söyledi
Göztepe maçında ıslıklanan Faslı futbolcu, Aykut Kocaman'ın kendisinden memnun olduğunu, sahada ise kendisinden istenileni yaptığını söyledi. Dirar, "Sihirbazlık yapmam isteniyor galiba! Elbette bunu yapamam. Bana yüklenmiş bir görev var; takım için oynuyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bundan sonra da böyle yapacağım" dedi.
6 gole katkı yaptı
Göztepe maçında ıslıklanan Dirar, 90+3'te Kosanoviç'in kendi kalesine attığı golün ortasını yapmıştı. İç sahada 7 maçta 6 gole (2 gol-4 asist) katkı yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmaya verdiği katkı nedeniyle Aykut Kocaman'ın bankosu.
6 gole katkı yaptı
Göztepe maçında ıslıklanan Dirar, 90+3'te Kosanoviç'in kendi kalesine attığı golün ortasını yapmıştı. İç sahada 7 maçta 6 gole (2 gol-4 asist) katkı yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmaya verdiği katkı nedeniyle Aykut Kocaman'ın bankosu.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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