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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sihirbaz değilim

    Sihirbaz değilim

    Fenerbahçeli taraftarların kafayı taktığı Nabil Dirar, performansı hakkındaki yorumlarla ilgilenmediğini söyledi

    Göztepe maçında ıslıklanan Faslı futbolcu, Aykut Kocaman'ın kendisinden memnun olduğunu, sahada ise kendisinden istenileni yaptığını söyledi. Dirar, "Sihirbazlık yapmam isteniyor galiba! Elbette bunu yapamam. Bana yüklenmiş bir görev var; takım için oynuyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bundan sonra da böyle yapacağım" dedi.

    6 gole katkı yaptı
    maçında ıslıklanan Dirar, 90+3'te Kosanoviç'in kendi kalesine attığı golün ortasını yapmıştı. İç sahada 7 maçta 6 gole (2 gol-4 asist) katkı yapan tecrübeli futbolcu, özellikle savunmaya verdiği katkı nedeniyle 'ın bankosu.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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