Para dopingi
Sarı-lacivertli yönetim, futbolcuların tüm alacaklarını ödedi. Ligin ilk yarısının son 6 maçının kazanılması halinde 1.5 milyon euro prim vadeden yönetim, 6'da 5'te kalan takıma buna rağmen jest yaptı, bir miktar primi oyuncuların hesabına yatırdı. Başkan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'a sezon sonuna kadar ödemelerde gecikme yaşanmayacağı sözü verdiği öğrenildi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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