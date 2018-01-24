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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Para dopingi

    Para dopingi
    Sarı-lacivertli yönetim, futbolcuların tüm alacaklarını ödedi. Ligin ilk yarısının son 6 maçının kazanılması halinde 1.5 milyon euro prim vadeden yönetim, 6'da 5'te kalan takıma buna rağmen jest yaptı, bir miktar primi oyuncuların hesabına yatırdı. Başkan Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'a sezon sonuna kadar ödemelerde gecikme yaşanmayacağı sözü verdiği öğrenildi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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