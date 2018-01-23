Ozan Tufan seferberliği!
İspanya'dan bazı kulüplerle temasta olan ancak anlaşma sağlayamayan Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Kaptanların, takıma dönmesi için mesai harcadığı Ozan konusunda yönetim de Kocaman'la görüşecek.
Aykut Kocaman'ın kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Dereağzı Tesislerinde, U19 hocası Haşan Özdemir yönetiminde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. İspanya'nın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulüple görüşen fakat anlaşma sağlayamayan genç orta saha, takımda kalmak istiyor. 22 yaşındaki Ozan, kariyerini F.Bahçe'de sürdürmek istediğini yönetime iletti.
Yönetim, Ozan'ın kulüp bulamaması durumunda Aykut Kocaman ile bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracak ve genç yıldızın kazanılması için çaba sarfedeceği öğrenildi. Öte yandan Volkan Demirel ve Mehmet Topal da genç yıldızı takıma döndürmek için deneyimli hocayla birebir konuşmalar gerçekleştiriyor. Genç yıldızın bu süreçte hatalarını anladığını Kocaman'a aktaran kaptanlar, affedilmesi durumunda Ozan'ın harika bir dönüş yapacağını da dile getirdi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:36
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Janssen müjdesi
Toplam 3
Yorum
objektif fenerli Şu zavallı yönetime bakarmısın 4 senedir aynı devre arası transfer yapamıyor neymiş takıma uyum sağlayamaz diye açık söyleyin iflas ettik
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Ozi: Gülecek değilim
Toplam 3
Yorum
duro böyle bir takimda herkes oynamak istiyor kimse ben cikayim yatayim demiyor bazi takimlardaki gibi anlayis göstermek lazim abartmamak kaydiyl
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Beşiktaş'ta gözler transferde
Toplam 3
Yorum
Carsi09 tosic kalir günes vermez.Love gelir Zeki gelir.Baska da transfer olmaz.Lige yeter de artar bu kadro.bayern maclarinda da süpriz bekliyoruz
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