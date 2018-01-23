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    23 Ocak 2018, Salı
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    seferberliği!

    Ozan Tufan seferberliği!

    'dan bazı kulüplerle temasta olan ancak anlaşma sağlayamayan , 'de kalmak istiyor. Kaptanların, takıma dönmesi için mesai harcadığı Ozan konusunda yönetim de Kocaman'la görüşecek.

    'ın kadro dışı bırakılan , Dereağzı Tesislerinde, U19 hocası Haşan Özdemir yönetiminde bireysel çalışmalarını sürdürüyor. 'nın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulüple görüşen fakat anlaşma sağlayamayan genç orta saha, takımda kalmak istiyor. 22 yaşındaki Ozan, kariyerini F.Bahçe'de sürdürmek istediğini yönetime iletti.

    Yönetim, Ozan'ın kulüp bulamaması durumunda Aykut Kocaman ile bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracak ve genç yıldızın kazanılması için çaba sarfedeceği öğrenildi. Öte yandan ve da genç yıldızı takıma döndürmek için deneyimli hocayla birebir konuşmalar gerçekleştiriyor. Genç yıldızın bu süreçte hatalarını anladığını Kocaman'a aktaran kaptanlar, affedilmesi durumunda Ozan'ın harika bir dönüş yapacağını da dile getirdi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:36
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